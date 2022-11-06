Twitter запустил платную подписку для подтвержденных учетных записей

Соцсеть Twitter запустила платную подписку для пользователей с подтвержденной учетной записью ("синей галочкой") за $7,99 в месяц. Пока она доступна только в некоторых странах, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как напоминает The Guardian, традиционно подтвержденные аккаунты использовались знаменитостями, политиками, брендами, организациями, государственными структурами и проч., чтобы читатели могли видеть, что учетная запись действительно принадлежит этому лицу или организации.

Теперь же любой пользователь соцсети сможет получить эту "синюю галочку" для своего аккаунта.

Отмечается, что анонсированы и другие новые опции, например сокращение рекламы, возможность публиковать длинные видео, приоритетный показ аккаунта в ответах, поисковых запросах и др.

Как пишет The Guardian, новый владелец Twitter Илон Маск намерен сократить расходы соцсети, покупка которой обошлась ему в $44 млрд.