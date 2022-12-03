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PDVSA и Chevron подписали контракт на добычу нефти в Венесуэле

В мире Материалы 3 декабря 2022 02:45 (UTC +04:00)
PDVSA и Chevron подписали контракт на добычу нефти в Венесуэле

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Венесуэльская государственная компания PDVSA и американская Chevron в пятницу подписали контракт для продолжения работы по добыче нефти в южноамериканской республике. Об этом сообщил в пятницу вице-президент по вопросам экономики и финансов страны Тарек эль-Айссами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы подписали важные контракты для продолжения работы и деятельности по добыче американской компанией Chevron", - сказал он на церемонии, которая транслировалась пресс-службой PDVSA в соцсетях.

Вице-президент не привел деталей подписанных контрактов. В то же время он в очередной раз призвал снять все "односторонние санкции в отношении PDVSA". "Они принесли большой ущерб не только экономике страны, но и оказали негативное влияние на наших стратегических партнеров", - добавил он.

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