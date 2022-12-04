Сборная Аргентины обыграла команду Австралии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира (ВИДЕО)

Сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла команду Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Встреча прошла в субботу на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райане.

Голы в составе победителей забили Лионель Месси (35-я минута) и Хулиан Альварес (57). На 77-й минуте полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес отправил мяч в собственные ворота.

В четвертьфинале сборная Аргентины 9 декабря сыграет с командой Нидерландов. Нидерландцы в субботу в матче 1/8 финала со счетом 3:1 победили американцев.

Месси провел свой 1 000-й матч на взрослом уровне (778 игр за "Барселону", 53 - за ПСЖ, 169 - за сборную Аргентины). 35-летний нападающий забил девятый мяч на мировых первенствах и обошел бывшего форварда национальной команды Диего Марадону. Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10). Месси выступает на пятом чемпионате мира и впервые в карьере забил в плей-офф мировых первенств.