Платье леди Дианы выставлено на торги аукциона Sotheby's

Вечернее платье, принадлежавшее леди Диане, принцессе Уэлськой (1961-1997), выставлено на торги Sotheby's в Нью-Йорке, сообщила в пятницу пресс-служба аукционного дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Созданное в 1989 году модельером Виктором Эдельштейном платье из бархата темно-баклажанового цвета было продано на аукционе Christie's за месяц до гибели Дианы в 1997 году. На торги в этот раз платье предоставляется из частной коллекции.

Отмечается, что Эдельштейн создавал наряды для Дианы с 1982 по 1993 год. Выставленное на аукцион платье оценивается экспертами в $80-120 тыс., торги пройдут 23 января.