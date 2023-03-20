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Amazon уволит еще 9 тысяч сотрудников

В мире Материалы 20 марта 2023 20:58 (UTC +04:00)
Amazon уволит еще 9 тысяч сотрудников

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Онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. планирует уволить 9 тысяч человек из различных подразделений. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение главы компании Энди Джесси к сотрудникам, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сокращения в ближайшие недели затронут работников облачного подразделения Amazon Web Services, разработчиков технологических решений и сотрудников рекламного отдела, а также стримингового сервиса Twitch.

"Это было сложное решение, однако оно пойдет на пользу компании в долгосрочной перспективе", - написал Джасси.

Руководство Amazon в начале января объявило о сокращении более 18 тысяч рабочих мест.

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