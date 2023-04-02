Лукашенко заявил о наращивании Белоруссией и Россией потенциала Союзного государства

Белоруссия и Россия наращивают потенциал Союзного государства, основанного на прочности и неразрывности белорусско-российской дружбы. Об этом говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко с Днем единения народов Белоруссии и России, сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям", - говорится в поздравлении. В нем подчеркивается, что страны, выполняя волю народов, последовательно наращивают потенциал Союзного государства.

"Широкий охват сфер и глубина взаимодействия по праву позволили называть Союзное государство локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - отметил президент.

Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва объединяют усилия в целях реализации комплекса мер стратегического значения, "направленных на укрепление суверенитета и ускоренное развитие стран". По его словам, Белоруссия и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки.