Япония отменит все коронавирусные ограничения на въезд в страну

Власти Японии с 8 мая 2023 года отменят все ограничительные меры при въезде в страну из-за границы, действующие в рамках профилактики распространения коронавируса, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Сейчас для посещения Японии требуется сертификат о получении трех доз вакцины от COVID-19, одобренной Всемирной организацией здравоохранения, или отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение трех суток до прилета.

После 8 мая с туристов больше не будут спрашивать подобные документы.

Все остальные требования и ограничения ко въезду, включая карантин, правительство Японии отменило в 2022 году.