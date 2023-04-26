Лидеры Южной Кореи и США обсудят на саммите КНДР, Украину и экономические вопросы

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль и его американский коллега Джо Байден в среду проведут переговоры в Вашингтоне, на которых, как ожидается, обсудят двусторонний альянс, сдерживание КНДР, события на Украине, сотрудничество в сфере экономической безопасности и передовых технологий. Об этом сообщили в администрации южнокорейского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 24 апреля отправился в США с первым за 12 лет государственным визитом, в этом году страны отмечают 70-летие альянса. Во вторник он назвал отношения с США "идеальным партнерством" и подчеркнул, что первым среди лидеров стран Индо-Тихоокеанского региона прибыл с государственным визитом при администрации Джо Байдена. Сам Юн Сок Ёль сказал, что в ходе поездки стороны планируют предметно обсудить вопросы, связанные с передовыми технологиями, экономической безопасностью и сдерживанием КНДР.