Япония по итогам саммита G7 хочет принять дополнительный документ о ядерном разоружении

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой выступает за принятие по итогам предстоящего саммита Группы семи (G7) документа, посвященного важности ядерного разоружения и нераспространения. Об этом в среду сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, это будет отдельный от итогового коммюнике документ. Токио на рабочем уровне обсуждает соответствующую инициативу с представителями других стран Группы семи. Как подчеркивает телеканал, таким образом Япония, будучи единственной страной в мире, пострадавшей от боевого применения ядерного оружия, хочет послать международному сообществу сигнал о необходимости активизировать усилия по ядерному разоружению и нераспространению.

Япония в 2023 году председательствует в G7, с 19 по 21 мая саммит примет Хиросима - город, который 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали пока единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

От взрыва американской атомной бомбы в Хиросиме мгновенно погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, многие выжившие впоследствии умерли от лучевой болезни и других последствий бомбардировки. Общее число жертв атомного удара по Хиросиме, по последним данным, превысило 308 тыс. Нагасаки подвергся атомной бомбардировке 9 августа 1945 года. В момент взрыва погибли около 70 тыс. его жителей, город был стерт с лица земли. Число погибших превышает 175 тыс.