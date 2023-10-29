ОАЭ требуют созыва заседания Совбеза ООН в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты потребовали проведения заседания Совета Безопасности ООН из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Trend, об этом сообщило постпредство Бразилии при ООН, которое в настоящее время исполняет обязанности председателя Совета Безопасности.

Сообщается, что вопрос о назначении времени встречи рассматривается.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.