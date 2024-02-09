Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать Южную Корею

БАКУ /Trend/ - КНДР готова оккупировать территорию Южную Корею, если возникнут чрезвычайные обстоятельства, требующие обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает Trend.

По его словам, Пхеньян считает «южнокорейских марионеток» главным врагом.

«А оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», — заключил Ким Чен Ын.

Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи сообщил, что Северная Корея высоко оценила роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Министр выразил надежду, что Москва и в дальнейшем будет «придерживаться независимой и самостоятельной политики и линии во всех направлениях».