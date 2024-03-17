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Кандидатура Мадуро выдвинута на президентских выборах, которые пройдут в Венесуэле

В мире Материалы 17 марта 2024 02:34 (UTC +04:00)
Кандидатура Мадуро выдвинута на президентских выборах, которые пройдут в Венесуэле

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БАКУ /Trend/ - Съезд правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) и молодежной партийной организации единогласно избрали действующего президента Николаса Мадуро кандидатом на президентских выборах, сообщают местные СМИ, передает Trend.

Согласно информации, кандидатуру действующего президента Венесуэлы и председателя ЕСПВ Мадуро поддержали более 4 млн венесуэльцев на ранее состоявшихся заседаниях первичных партийных организаций, общественных советов и общественных организаций.

Мадуро баллотируется на пост президента в третий раз. Конституция Венесуэлы не ограничивает количество переизбраний президента республики и других выборных должностей. Президентские выборы пройдут 28 июля.

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