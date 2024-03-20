В Индонезии избрали нового президента

БАКУ /Trend/ - В Индонезии завершили подсчет голосов на выборах президента, по итогам которых новым главой государства избрали министра обороны Прабово Субианто, передает Trend.

У Субианто 58,6% голосов - этого достаточно, чтобы кандидата провозгласили победителем выборов без проведения второго тура голосования.

Всеобщие выборы в Индонезии состоялись еще 14 февраля. Подсчет голосов и публикация результатов в стране занимает до 35 дней.

Согласно конституции Индонезии, президент избирается на пять лет. Пребывание на посту президента ограничено двумя сроками.