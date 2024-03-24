Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с терактом в России

БАКУ /trend/ - Глава КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холл", передает Trend.

Согласно информации, Ким Чен Ын в телеграмме выразил глубокие соболезнования и сочувствие президенту России и в его лице правительству и народу РФ, семьям погибших и пострадавшим.

Было отмечено, что народ КНДР "выражает решительную поддержку и солидарность справедливому труду российского народа в вопросах укрепления общественно-политического единства и стабильности".

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 133.