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"Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок Англии

В мире Материалы 25 мая 2024 20:35 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялся финальный матч Кубка Англии.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в матче, прошедшем на стадионе «Уэмбли», встретились манчестерские клубы.

В прошлогоднем финале встретились «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» и «горожане» победили со счетом 2:1. На этот раз был зафиксирован тот же счет, но победу праздновали «красные дьяволы».

«Манчестер Юнайтед» выиграл национальный кубок в 13-й раз в своей истории. По этому показателю они уступают только «Арсеналу» (14 титулов). Игроки «Манчестер Сити» поднимали кубок над головой 7 раз.

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