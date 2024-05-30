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ХАМАС назвал условие для достижения соглашения с Израилем

В мире Материалы 30 мая 2024 22:41 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС готово достичь соглашения с Израилем по урегулированию в секторе Газа, если израильские силы прекратят боевые действия в анклаве.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале палестинского движения.

Согласно информации, что руководство ХАМАС передало посредникам "свою твердую позицию о том, что движение готово достичь полного соглашения, если война и агрессия против палестинского народа в секторе Газа прекратятся".

Сообщается, что это также включает в себя всеобъемлющие соглашения об обмене заложниками.

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