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Литва выделит 214 млн евро на развитие газовых сетей до 2033 года

В мире Материалы 3 июня 2024 21:29 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Литва планирует инвестировать свыше 200 млн евро в проекты по развитию газовых сетей в течение следующих 10 лет, сообщил оператор газотранспортной системы республики Amber Grid, передает Trend.

"С 2024 по 2033 год в развитие и модернизацию газотранспортных сетей будет вложено около 214 млн евро, из которых 150 млн евро будут освоены в течение ближайших пяти лет", - говорится в заявлении.

Согласно данным оператора, планируется модернизация газовой инфраструктуры для обеспечения ее безопасной эксплуатации и надежности в кризисных ситуациях. В дополнение к традиционным схемам, в этот период Amber Grid намерен начать строительство и интеграцию линий по передаче зеленого водорода в качестве альтернативного источника энергии.

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