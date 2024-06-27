"Челси" может совершить очередной рекордный трансфер

БАКУ /Trend/ - «Челси» интересуется шведским нападающим Александром Исаком.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, лондонский клуб может совершить очередной самый дорогой трансфер.

«Синие» готовы заплатить за нападающего «Ньюкасла» 115 миллионов фунтов (136 миллионов евро). За такую ​​же сумму в прошлом сезоне «Челси» подписал Мойзеса Кайседо.

Стоит отметить, что в сезоне-2023/2024 Исак забил 25 голов и сделал 2 результативные передачи в 40 матчах за «Ньюкасл». У него есть контракт с клубом до лета 2028 года.