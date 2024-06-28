"Челси" назвал цену на Лукаку

БАКУ /Trend/ - "Челси" не продаст Ромелу Лукаку менее чем за 37 миллионов фунтов.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщили британские СМИ.

Нападающим сборной Бельгии интересуются "Милан" и "Наполи". Лукаку, проведший последний сезон на правах аренды в "Роме", скорее всего, продолжит карьеру в Италии. Новый главный тренер миланского клуба Паулу Фонсека заинтересован в том, чтобы в худшем случае взять Ромелу на правах аренды.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 31-летний форвард забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах Серии А.