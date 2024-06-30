Пхеньян заявил, что не допустит укрепления в регионе азиатской версии НАТО

БАКУ /Trend/ - МИД Северной Кореи заявил о готовности принять наступательные меры против укрепления США и их союзниками регионального военного блока, аналогичного НАТО, передает Trend.

"Мы ни в коем случае не допустим происков, направленных на усиление США и их союзников военного блока, который явно нарушает обстановку безопасности на Корейском полуострове и серьезно угрожает глобальному миру и стабильности. Мы будем принимать наступательные и подавляющие контрмеры, чтобы надежно защитить суверенитет и интересы безопасности нашего государства и мир в регионе", - говорится в заявлении отдела по внешней политике МИД КНДР.

Это заявление было сделано после завершения первых трехсторонних военных учений США, Южной Кореи и Японии, которые проводились в воздухе, на море, включая действия под водой, а также в киберпространстве.

МИД КНДР подчеркнул, что "отношения между США, Японией и Южной Кореей приобрели облик 'азиатской версии НАТО'".