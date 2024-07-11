Евро-2024: Cборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается Евро-2024, проходящий в Германии.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что второй матч полуфинальной стадии состоялся в Дортмунде.

Счет на 7-й минуте открыл полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс. Англичане отыгрались благодаря голу Харри Кейна с пенальти на 18-й минуте. Победный гол на 90+1-й минуте забил Олли Уоткинс.

Отметим, что решающий матч чемпионата состоится 14 июля.

ЕВРО-2024

Полуфинал

10 июля

23:00. Нидерланды - Англия - 1:2

Голы: Хави Симонс (7) - Гарри Кейн (18, пен.). Оллие Уоткинс (90+1)