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Евро-2024: Cборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал (ВИДЕО)

В мире Материалы 11 июля 2024 00:58 (UTC +04:00)
Евро-2024: Cборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал (ВИДЕО)
Фото: Официальный сайт УЕФА

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Продолжается Евро-2024, проходящий в Германии.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что второй матч полуфинальной стадии состоялся в Дортмунде.

Счет на 7-й минуте открыл полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс. Англичане отыгрались благодаря голу Харри Кейна с пенальти на 18-й минуте. Победный гол на 90+1-й минуте забил Олли Уоткинс.

Отметим, что решающий матч чемпионата состоится 14 июля.

ЕВРО-2024
Полуфинал
10 июля
23:00. Нидерланды - Англия - 1:2
Голы: Хави Симонс (7) - Гарри Кейн (18, пен.). Оллие Уоткинс (90+1)

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