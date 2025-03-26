В Риге состоялись туркмено-латвийские политические консультации

БАКУ/ Trend/ -26 марта 2025 года в рамках рабочего визита заместителя Министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова в Латвийскую Республику состоялись туркмено-латвийские политические консультации с заместителем Государственного секретаря – политическим директором Министерства иностранных дел Латвийской Республики Иварсом Ласисом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе консультаций стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и Латвией как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, в частности с ЕС.

Особое внимание уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. Было подчёркнуто, что регулярные встречи, бизнес-форумы и выставки, способствуют установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

Стороны отдельно обсудили возможности задействования опыта Латвии в процесс связанный с вступлением Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Была отмечена важность активизации работы Межправительственной туркмено-латвийской комиссии по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству. В этом контексте, стороны обменялись мнениями касательно расширения взаимодействия по линии транспорта и высоких технологий.

Дипломаты обсудили значимость совершенствования договорно-правовой базы для развития межгосударственных связей.

Кроме этого, стороны констатировали обоюдную нацеленность на активизацию межпарламентских контактов.