Саудовская Аравия создает центр для борьбы с искажением святых текстов

Саудовская Аравия создает центр для сбора, изучения и классификации хадисов - изречений пророка Мухаммеда и притч о его жизни - с целью противодействия экстремизму, передает в среду РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Хадисы являются вторым по важности священным текстом для мусульман после Корана. Согласно указу короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда, опубликованному официальным информационным агентством страны SPA, центр откроется в Медине и в нем будет работать "мировая элита ученых-хадисоведов".

Министр культуры и информации страны Авад Бен Салех Аль-Авад пообещал, что центр станет первоисточником в хадисоведении, займется сбором, классификацией и проверкой текстов на достоверность.

Как отмечает местное издание Al-Mowaten, решение продиктовано "вызовами современного времени" перед священными текстами.

"Центр будет противостоять попыткам подмены понятий в священных хадисах со стороны экстремистских движений, конкурирующих в лживой трактовке шариатского законодательства и использующих священные хадисы в своих политических и военных целях", - сообщает издание.