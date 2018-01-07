В Тунисе задержали связанного с ИГ террориста

7 января 2018 15:46 (UTC+04:00)

Военные Туниса задержали "опасного террориста" - члена группировки, связанной с террористической организацией "Исламское государство", сообщает национальное агентство TAP со ссылкой на заявление министерства обороны, передает РИА Новости.

По данным агентства, террорист, известный как Борхен Булааби (Borhene Boulaabi), был задержан во время операции тунисских военных в провинции Кассерин на западе страны.

"Отряд военных преследовал вооруженную группу перед захватом опасного террориста (получившего ранения), которого бросили его товарищи", - приводит агентство заявление минобороны.

По данным военных, Булааби является "самым опасным террористом группировки Джунд аль-Хиляфа" ("Солдаты Халифата") и возглавляет одну из бригад боевиков, действующих в районе между провинциями Кассерин и Сиди-Бузид.

Согласно данным Совета безопасности ООН, группировка "Джунд аль-Хиляфа" имеет связи с террористическими группировками "Аль-Каида" и ИГ. В 2014 году боевики группировки похитили и обезглавили французского туриста Эрве Гурделя в Алжире. Группировка также ответственна за многочисленные нападения на полицию и военнослужащих.

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