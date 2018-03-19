Саудовская Аравия запустила рейсы в Эрбиль

19 марта 2018 15:22 (UTC+04:00)

Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas выполнила первый полет в Эрбиль после снятия полугодового запрета на полеты в этот регион со стороны Багдада, сообщила авиакомпания в своем микроблоге в социальной сети Twitter, передает РИА Новости.

В минувшую среду аэропорты Эрбиля были официально открыты для международных авиарейсов.

Первый полет Flynas из Джидды в Эрбиль состоялся в понедельник утром, чтобы забрать паломников, которые отправились к святым для мусульман местам в Саудовской Аравии совершить "умру" (малый хадж).

Авиакомпания сообщает, что будет выполнять рейсы в Эрбиль четыре раза в неделю.

Flynas является первой саудовской бюджетной авиакомпанией, основанной в 2014 году.

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