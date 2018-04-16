В Восточной Гуте свыше 59 тысяч мирных жителей вернулись в дома

16 апреля 2018 00:15 (UTC+04:00)

В свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось свыше 59 тысяч жителей Восточной Гуты, сообщил на брифинге в воскресенье начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

"Благодаря предпринимаемым усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 59 003 жителя Восточной Гуты", — сказал он.

Кроме того, Евтушенко отметил, что российский центр по примирению оказывает всестороннее содействие в обеспечении свободной, беспрепятственной и безопасной работы представителей специальной миссии Организации по запрещению химического оружия, направленной на установление объективной информации о якобы применении в городе Дума отравляющих веществ в отношении мирных граждан.

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