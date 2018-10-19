Пентагону неизвестно о 700 человек, захваченных террористами в Сирии

Пентагон не имеет информации о том, что террористы группировки "Исламское государство" (ИГ) удерживают 700 человек в заложниках в Сирии. Об этом заявил официальный представитель минобороны США Шон Робертсон, передает в пятницу ТАСС.

"У нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о которых говорил президент России Владимир Путин, мы скептически относимся к этим данным", - приводит его слова агентство Reuters.

Ранее Путин подчеркнул, что в Сирии до сих пор сохраняется множество проблем. В качестве примера он привел ситуацию на юге Евфрата.

"Эта территория находится под патронатом наших американских партнеров, они ориентируются там на курдские вооруженные формирования. Но они явно не доработали - там в нескольких населенных пунктах остались представители ИГИЛ (прежнее название ИГ). И они начали в последнее время расширять зону своего присутствия, захватили там 130 семей - это почти 700 человек - в заложники", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что боевики выдвинули ультиматум и определенные требования и предупредили, что если они не будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по 10 человек. "Позавчера расстреляли 10 человек - казнили. Они начали исполнять свои угрозы. Просто ужас, катастрофа, на мой взгляд", - заявил президент РФ.

Он отметил, что по данным России, среди заложников есть граждане США и европейских стран.

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