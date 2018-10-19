Пентагону неизвестно о 700 человек, захваченных террористами в Сирии

19 октября 2018 13:08 (UTC+04:00)

Пентагон не имеет информации о том, что террористы группировки "Исламское государство" (ИГ) удерживают 700 человек в заложниках в Сирии. Об этом заявил официальный представитель минобороны США Шон Робертсон, передает в пятницу ТАСС.

"У нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о которых говорил президент России Владимир Путин, мы скептически относимся к этим данным", - приводит его слова агентство Reuters.

Ранее Путин подчеркнул, что в Сирии до сих пор сохраняется множество проблем. В качестве примера он привел ситуацию на юге Евфрата.

"Эта территория находится под патронатом наших американских партнеров, они ориентируются там на курдские вооруженные формирования. Но они явно не доработали - там в нескольких населенных пунктах остались представители ИГИЛ (прежнее название ИГ). И они начали в последнее время расширять зону своего присутствия, захватили там 130 семей - это почти 700 человек - в заложники", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что боевики выдвинули ультиматум и определенные требования и предупредили, что если они не будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по 10 человек. "Позавчера расстреляли 10 человек - казнили. Они начали исполнять свои угрозы. Просто ужас, катастрофа, на мой взгляд", - заявил президент РФ.

Он отметил, что по данным России, среди заложников есть граждане США и европейских стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и Россия доведут товарооборот до $10 млрд.
Бизнес 14:03
Гражданин Узбекистана сможет полететь на российском космическом корабле - Мирзиёев
Бизнес 13:17
NASA собирается отправить людей на Венеру
США 13:01
В Грузии пройдет фестиваль искусства Gift
Грузия 12:31
Власти Китая назвали причины временного падения котировок на фондовых биржах страны
Китай 12:23
Мирзиёев и Путин назвали узбекско-российские отношения стратегическими
Узбекистан 12:20
Лента новостей
Узбекистан и Россия доведут товарооборот до $10 млрд.
Бизнес 14:03
Азербайджан всегда был рядом с Турцией – президент Турции
Турция 14:02
Глава минобороны Азербайджана встретился с руководством крупного чешского холдинга (ФОТО)
Политика 13:58
В Баку для военнослужащих проведен концерт в честь Дня государственной независимости (ФОТО)
Культура 13:58
Госпогранслужба Азербайджана о спасении экипажа иранского сухогруза
Происшествия 13:41
AZAL и «Белавиа» заключили код-шеринг соглашение на маршруте Баку-Минск
Бизнес 13:29
В Азербайджане продлен срок проведения техосмотра автомобилей
Общество 13:27
В Азербайджане ужесточается борьба с биоактивными пищевыми добавками
Бизнес 13:19
Гражданин Узбекистана сможет полететь на российском космическом корабле - Мирзиёев
Бизнес 13:17