Разрушенную мечеть в Алеппо планируют восстановить к 2022 году

26 декабря 2018 10:20 (UTC+04:00)

На восстановление разрушенной боевиками мечети Омейядов в Алеппо потребуется еще три года, рассказал журналистам руководитель реставрационных работ, доктор исторических наук Сахр Аляби, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Великая мечеть Алеппо была возведена в начале VIII века, сейчас она в комплексе старого города Алеппо входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Захватившие святыню боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* разграбили ее в 2012 году и оставили здесь после себя массу разрушений. Также террористы подорвали 45-метровый минарет мечети, заложив взрывчатку в выкопанный под ним тоннель.

"Работы по реставрации мечети планируем закончить через три года. Сейчас мы почти завершили колонны и параллельно работаем над минаретом. Но прежде чем приступить к восстановлению 45-метрового строения, нужно еще раз все проверить и рассчитать, это непростая задача", - сказал Аляби, возглавляющий группу из 20 архитекторов и реставраторов.

Он рассказал, что сотрудники группы сканировали каждый камень, чтобы выявить возможные повреждения, полости и трещины и понять, можно ли вернуть его на место, или же стоит заменить новым блоком.

Только год потребовался реставраторам, чтобы собрать разбросанные взрывами валуны, промаркировать и выяснить их изначальное место, отметил Аляби.

Он рассказал также, что кладку и детали фасада восстанавливают по старым фотографиям, а орнаменты внутреннего убранства мечети – двери и витражи - восстановили по рисункам из музея арабской культуры. Поскольку главные ворота мечети реставрации не подлежат, их передадут в музей, а на их месте появится точная копия.

Согласно данным экспертов ЮНЕСКО, в историческом центре Алеппо было уничтожено почти 30% построек, причисленных к объектам всемирного наследия, а около 60% построек причинен серьезный ущерб. Значительный урон был нанесен мечети Омейядов, цитадели, мечетям, церквям, музеям, традиционным арабским рынкам, караван-сараям, медресе, хаммамам.

В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи, оказываемой из России, восстанавливает разрушенные исторические памятники.

Ранее глава дирекции музеев в Управлении культурного наследия и музеев Сирии Мухаммад Назир Авад сообщал, что реконструкция Омейядской мечети в Алеппо ведется при участии Чеченской Республики, ЮНЕСКО контролирует соответствие работ международным критериям.

Алеппо в декабре 2016 года был полностью освобожден от вооруженных группировок оппозиции и находится под контролем сирийских правительственных сил.

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