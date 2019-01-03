СМИ: Вооруженная оппозиция начала действия против "Джебхат ан-Нусры" на севере Сирии

Формирования сирийской вооруженной оппозиции, входящие во "Фронт национального освобождения" (ФНО), начали военные действия против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на севере Сирии. Об этом сообщил в четверг телеканал Al-Hadath. По его информации, отряды ФНО в ходе проведенной операции освободили от террористов населенные пункты Маасаран и Бабилла к югу от провинциального центра Идлиб (320 км от Дамаска). Столкновения идут сейчас в районах Хейш и Хан-эс-Субуль рядом со стратегической автострадой Идлиб - Алеппо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наступление вооруженной оппозиции, поддерживаемой Турцией, на позиции "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе предпринято после боев, начавшихся к западу от Алеппо (360 км от Дамаска), где террористам удалось захватить в среду город Дарет-Изза и вытеснить оттуда боевиков входящей в ФНО "Бригады Нуреддина аз-Зенги".

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с начала недели число убитых с обеих сторон превысило 50 человек, десятки получили ранения.

Как указывает газета Al-Akhbar, наступающие отряды ФНО стремятся выйти к городу Саракиб, чтобы перекрыть шоссе Идлиб - Алеппо. В свою очередь, "Джебхат ан-Нусра", которая контролирует Идлиб, пытается не допустить такого сценария. Ее главарь Мухаммед аль-Джулани обратился за помощью к своим союзникам из экстремистской группировки "Хорас эд-Дин" и "Туркестанской исламской партии", однако, их боевики пока воздержались от вступления в междоусобицу.

Столкновения между террористами и протурецкими формированиями сирийской оппозиции имели место в октябре 2018 года. Тогда "Джебхат ан-Нусра" отказалась подчиниться ультиматуму Анкары, сдать тяжелые вооружения и вывести своих боевиков из демилитаризованной зоны, которая должна быть создана в провинции Идлиб и пограничных с ней районах Алеппо, Латакии и Хамы.

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