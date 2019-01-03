СМИ: Вооруженная оппозиция начала действия против "Джебхат ан-Нусры" на севере Сирии

3 января 2019 17:31 (UTC+04:00)

Формирования сирийской вооруженной оппозиции, входящие во "Фронт национального освобождения" (ФНО), начали военные действия против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на севере Сирии. Об этом сообщил в четверг телеканал Al-Hadath. По его информации, отряды ФНО в ходе проведенной операции освободили от террористов населенные пункты Маасаран и Бабилла к югу от провинциального центра Идлиб (320 км от Дамаска). Столкновения идут сейчас в районах Хейш и Хан-эс-Субуль рядом со стратегической автострадой Идлиб - Алеппо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наступление вооруженной оппозиции, поддерживаемой Турцией, на позиции "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе предпринято после боев, начавшихся к западу от Алеппо (360 км от Дамаска), где террористам удалось захватить в среду город Дарет-Изза и вытеснить оттуда боевиков входящей в ФНО "Бригады Нуреддина аз-Зенги".

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с начала недели число убитых с обеих сторон превысило 50 человек, десятки получили ранения.

Как указывает газета Al-Akhbar, наступающие отряды ФНО стремятся выйти к городу Саракиб, чтобы перекрыть шоссе Идлиб - Алеппо. В свою очередь, "Джебхат ан-Нусра", которая контролирует Идлиб, пытается не допустить такого сценария. Ее главарь Мухаммед аль-Джулани обратился за помощью к своим союзникам из экстремистской группировки "Хорас эд-Дин" и "Туркестанской исламской партии", однако, их боевики пока воздержались от вступления в междоусобицу.

Столкновения между террористами и протурецкими формированиями сирийской оппозиции имели место в октябре 2018 года. Тогда "Джебхат ан-Нусра" отказалась подчиниться ультиматуму Анкары, сдать тяжелые вооружения и вывести своих боевиков из демилитаризованной зоны, которая должна быть создана в провинции Идлиб и пограничных с ней районах Алеппо, Латакии и Хамы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сирии восстановлено 30963 жилых домов
Арабские страны 13:28
Трамп заявил, что вывод американских военных из Сирии займет время
США 08:46
Путин и Макрон обсудили сирийское урегулирование
Россия 2 января 17:00
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
Арабские страны 2 января 16:45
Российские военные в Сирии доставили новогодние подарки 200 детям из малоимущих семей
Арабские страны 2 января 10:03
Трамп продлил сроки вывода американских войск из Сирии
США 1 января 09:31
Лента новостей
Оборот по платежным картам в Азербайджане значительно вырос
Финансы 17:56
Азербайджанские таможенники обнаружили во въезжающих из Грузии автомобилях около 6 млн единиц пиротехники
Происшествия 17:53
После пожара в бакинском общежитии семьям вынужденных переселенцев предоставлено жилье (ФОТО)
Общество 17:31
Азербайджан увеличил производство и экспорт электроэнергии
Энергетика 17:28
СМИ: Китай намерен в 2022 году ввести в эксплуатацию беспилотный высокоскоростной поезд
Китай 17:26
Маэстро и художники: в Баку отметят юбилей Арифа Азиза
Культура 17:19
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Европа 17:18
СМИ: В Индии решили напомнить Трампу, что их страна оказывает огромную помощь Афганистану
Другие страны 17:15
Узбекская компания объявляет тендер на поставку кабелей
Тендеры 17:09