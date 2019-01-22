Министр энергетики Саудовской Аравии отменил поездку на форум в Давосе

22 января 2019 02:56 (UTC+04:00)

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в понедельник отменил поездку на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, деловая программа которого начинается во вторник. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС представитель саудовской делегации.

"Сегодня министр отменил свой визит, его не будет на форуме", - сказал собеседник агентства, пояснив, что причиной пересмотра планов стали "правительственные обязанности".

Ранее участие министра было запланировано в одной из главных энергетических сессий форума - "Новый энергетический баланс", спикерами которой также выступают генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и глава американской нефтяной компании Hess Джон Хесс. Встречу с аль-Фалехом планировал и российский министр энергетики Александр Новак, с которым они должны были обсудить вопросы взаимодействия в рамках ОПЕК+.

Форум в Давосе проходит в этом году на фоне отсутствия многих глобальных лидеров из-за внутренних политических проблем. Так, из-за бюджетного кризиса отменена поездка американской делегации во главе с президентом Дональдом Трампом. На фоне кризиса с Brexit участие отменила премьер- министр Великобритании Тереза Мэй. Не приедет и лидер Франции Эмманюэль Макрон, которого не отпускают продолжающиеся в стране беспорядки.

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