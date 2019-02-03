Террористы ИГ атаковали позиции сирийской армии после удара коалиции

Террористы ИГ атаковали позиции сирийской правительственной армии в районе ас-Суккария после удара международной коалиции во главе с США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает корреспондент государственного информационного агентства САНА.

Боевики выдвинулись из деревни Багуз, находящейся под их контролем. В ходе начавшегося боя подразделения сирийской армии уничтожили большую часть наступавших террористов, сообщает САНА.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.