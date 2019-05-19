Возле Национального музея Египта взорвалась бомба

19 мая 2019 17:39 (UTC+04:00)

Возле Нового национального музея Египта прогремел взрыв, передает "Аль-Арабия", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал, 14 человек ранены. По предварительным данным, бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом. Пострадали граждане Египта и ЮАР, уточняет Sky News Arabia.

В посольстве России РИА Новости заявили, что выясняют, есть ли среди раненых россияне.
Музей находится недалеко от комплекса пирамид Гизы.

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