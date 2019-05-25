Бойцы сирийской армии убили четверых террористов на севере Алеппо

25 мая 2019 03:59 (UTC+04:00)

Сирийские войска пресекли в пятницу попытку участников террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" проникнуть в район Маараста-эль-Хан на севере Алеппо. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в ходе боя было ликвидировано четверо террористов. О потерях в рядах сирийских военнослужащих сведений не приводится, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Активизация вооруженных вылазок бандформирований в окрестностях Алеппо происходит на фоне ожесточенных боестолкновений, которые идут сейчас на севере провинции Хама и юге Идлиба.

Правительственные силы в пятницу вели огонь по тыловым линиям противника и колоннам боевиков, которые перемещались между Хан-Шейхуном, Эль-Хобейтом и Абдином. На других участках фронта интенсивные перестрелки шли в Кафр-Нобуле, Хассе, Эс-Сайяде и Кастуне.

"Джебхат ан-Нусра" при поддержке других экстремистских формирований 23 мая захватила город Кафр-Набуда, который служил ранее форпостом вооруженной оппозиции и был освобожден войсками 8 мая. Командование ВС республики приняло решение отступить из Кафр-Набуды по тактическим соображениям с тем, чтобы сохранить жизни солдат. Сейчас войска занимают рубежи у высот Телль-Хаваш и готовятся к операции по возвращению под свой контроль Кафр-Набуды.

Бойцы сирийской армии и ополченцы обороняют другой стратегический форпост правительственных сил, который находится в крепости Калаат-эль-Мадик у входа в долину Сахль-эль-Габ на северо-западе провинции Хама.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции и город Хама
Арабские страны 01:07
Госдеп: США не предлагают курдам в Сирии никакого самостоятельного политического будущего
США 24 мая 18:24
Представитель сирийской оппозиции выступила за светскую конституцию страны
Арабские страны 24 мая 14:11
Обнародованы показатели товарооборота между Турцией и Сирией
Турция 23 мая 16:02
Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника
Арабские страны 23 мая 00:52
Боевики за сутки нарушили режим перемирия в трех сирийских провинциях
Арабские страны 22 мая 23:31
Лента новостей
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Дагестане
Россия 03:46
В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок
США 03:42
Глава ПАСЕ поддержала пострадавших при взрыве в Лионе
Европа 03:17
В Мексике разбился вертолет Ми-17
Другие страны 02:55
В машине в мексиканском штате обнаружили пять сгоревших тел
Другие страны 02:28
США и Китай провели третий раунд диалога по безопасности в АТР
США 01:58
Помпео поручил одобрить сделки по продаже оружия для сдерживания Ирана
США 01:51
В Турции нейтрализованы четыре террориста
Турция 01:37
Суданская оппозиция объявила о проведении всеобщей забастовки 28-29 мая
Другие страны 01:19