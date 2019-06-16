ЛАГ выступила за мирный транзит власти в Судане без вмешательства извне

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт сообщил, что ЛАГ поддерживает мирную передачу власти гражданскому правительству в Судане, а также решение кризиса в стране без внешнего вмешательства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь подчеркнул, что решения нынешней ситуации должны быть полностью суданским, их достижение должно осуществляться исключительно в национальных рамках вдали от внешних вмешательств и диктатов", - говорится в заявлении ЛАГ.

Согласно заявлению, Абуль Гейт отметил, что ЛАГ продолжит взаимодействовать с переходным военным советом и всеми сторонами в Судане, а также с международными и региональными силами и организациями, которые заинтересованы в установлении стабильности в Судане и поддерживают процесс мирного перехода.

Ранее сообщалось, что Абуль Гейт в воскресенье приедет в Хартум для проведения переговоров с правящим переходным военным советом Судана, основным оппозиционным объединением "Силы за свободу и перемены" и представителями политических партий.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

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