Арабская коалиция призвала стороны к самообладанию на фоне событий в Йемене

8 августа 2019 06:17 (UTC+04:00)

Арабская коалиция призвала все стороны проявить самообладание в связи с последними событиями в городе Аден на юге Йемена, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на официального представителя коалиции Турки аль-Малики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах". Источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Телеканал Sky News Arabia сообщил о трех погибших и 10 пострадавших в результате столкновений у президентского дворца. Министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Масири потребовал не реагировать на призывы переходного совета Южного Йемена.

Аль-Малики призвал все стороны к самообладанию и сотрудничеству с йеменским правительством в преодолении "критического этапа" в свете событий в Адене. Кроме того, он подчеркнул необходимость поставить во главу угла национальные интересы Йемена.
Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

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