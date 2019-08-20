Арабская коалиция нанесла удары по хуситам на севере Йемена

20 августа 2019 01:53 (UTC+04:00)

Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) на севере Йемена в ответ на предпринятую ими атаку на месторождение и НПЗ на востоке королевства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило Саудовское агентство новостей SPA.

По данным агентства, истребители коалиции нанесли пять ударов по позициям хуситов в северной провинции Саада, а также уничтожилиих командные пункты, что привело к гибели и ранению нескольких мятежников.

В минувшую субботу хуситы предприняли атаку с использованием начиненных взрывчаткой дронов на месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, в результате чего, по информации саудовского минэнерго, от пожара пострадал газовый завод на территории месторождения, но экспорт нефти приостановлен не был.

С момента вступления Саудовской Аравии в военные действия в Йемене против хуситов на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади в 2015 году они не раз подвергали обстрелу ее территорию, особенно районы на юго-западе страны вблизи границы с Йеменом.

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