Арабская коалиция нанесла удары по хуситам на севере Йемена

Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) на севере Йемена в ответ на предпринятую ими атаку на месторождение и НПЗ на востоке королевства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило Саудовское агентство новостей SPA.

По данным агентства, истребители коалиции нанесли пять ударов по позициям хуситов в северной провинции Саада, а также уничтожилиих командные пункты, что привело к гибели и ранению нескольких мятежников.

В минувшую субботу хуситы предприняли атаку с использованием начиненных взрывчаткой дронов на месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, в результате чего, по информации саудовского минэнерго, от пожара пострадал газовый завод на территории месторождения, но экспорт нефти приостановлен не был.

С момента вступления Саудовской Аравии в военные действия в Йемене против хуситов на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади в 2015 году они не раз подвергали обстрелу ее территорию, особенно районы на юго-западе страны вблизи границы с Йеменом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.