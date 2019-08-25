Более 1400 беженцев вернулись в Сирию за сутки

25 августа 2019 14:41 (UTC+04:00)

Свыше 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 405 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 409 человек (женщин – 123, детей – 209), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 996 человек (женщин – 299, детей – 508)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции. В населенных пунктах Бакса (провинция Латакия) и Маррат (провинция Дэйр-Эз-Зор) местным жителям выдали по 500 продовольственных наборов общим весом 4,84 тонны.

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