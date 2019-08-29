В Йемене жертвами ударов ОАЭ по правительственным силам стали 40 бойцов

29 августа 2019 16:07 (UTC+04:00)

По меньшей мере 40 бойцов международно признанного правительства Йемена погибли в четверг в результате ударов авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в городах Аден и Зинджибар на юге страны. Об этом сообщил Trend со ссылкой на TACC.

По его данным, ОАЭ нанесли по позициям проправительственных сил 13 ударов.

Ранее международно признанное правительство Йемена обвинило ОАЭ в нанесении ударов по позициям лояльных йеменскому правительству сил. В заявлении МИД Йемена, размещенном на официальной странице ведомства в "Твиттере", говорится, что в результате обстрела "есть погибшие и пострадавшие как среди мирных жителей, так и среди йеменских военных".

7 августа во временной столице Йемена Адене вспыхнули вооруженные столкновения между проправительственными силами и сторонниками сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС), которому, по некоторым данным, оказывают поддержку ОАЭ. ЮПС потребовал отстранить президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади от власти, назвав его ставленником исламистов из "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Аравийская коалиция, находящаяся в стране с 2015 года для борьбы с мятежниками-хуситами на севере, потребовала прекратить огонь, а Саудовская Аравия пригрозила применить военную силу, если силы ЮПС не покинут захваченные позиции.

28 августа лояльные международно признанному правительству Йемена формирования заявили о том, что полностью вернули контроль над городом Аден. Сторонники сепаратистов со своей стороны утверждают, что продолжают контролировать большую часть Адена.

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