В Йемене пять человек погибли при взрыве автобуса

19 сентября 2019 23:24 (UTC+04:00)

Пять человек погибли, 20 пострадали в результате взрыва автобуса в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, передает подконтрольное повстанцам-хуситам из движения "Ансар Алла" агентство САБА со ссылкой на местный источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, взрывное устройство было заложено на трассе в северной части провинции, автобус взорвался, наехав на него. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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