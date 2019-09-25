Брат Бутефлики и бывшие главы спецслужб Алжира приговорены к 15 годам тюрьмы

25 сентября 2019 08:44 (UTC+04:00)

Военный трибунал в Алжире приговорил к 15 годам лишения свободы фигурантов дела о "заговоре против государственной власти" и "нанесении ущерба авторитету армии", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди осужденных оказался брат и советник экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саид Бутефлика, а также лидер Партии трудящихся (ПТ) Луиза Ханун и два бывших руководителя спецслужб - экс-координатор служб безопасности Алжира генерал-майор Атман Тартаг и бывший руководитель Департамента разведки и безопасности (ДРБ) корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен.

Во вторник прокуратура военного трибунала в городе Блида потребовала для всех четверых максимального срока заключения - 20 лет.

Фигуранты дела были арестованы в начале мая текущего года. Это произошло чуть более чем через месяц после отставки президента Абдельазиза Бутефлики (руководил Алжиром в 1999-2019 годах), вызванной многотысячными акциями протеста по всей стране и давлением армейской верхушки.

По мнению ряда наблюдателей, в том числе провластных комментаторов, проходящий с 23 сентября в Блиде процесс носит "исторический, беспрецедентный характер для системы правосудия страны", учитывая тот огромный политический вес, которым обладали Саид Бутефлика и другие осужденные.

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