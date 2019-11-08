В Ираке рядом с военной базой упали 17 ракетных снарядов

8 ноября 2019 23:20 (UTC+04:00)

Не менее 17 ракетных снарядов разорвались неподалеку от военной базы на севере Ирака. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление иракских ВС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, пострадавших нет, серьезного ущерба также не зафиксировано. Ракеты упали близ иракской базы в городе Эль-Кайара, где дислоцированы американские военнослужащие, сообщает агентство.

Дополнительных подробностей не приводится. Ответственность за обстрел пока никто на себя не взял.

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