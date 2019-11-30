Армия Сирии отбила атаку террористов на востоке Идлиба

Подразделения сирийской армии отразили в пятницу нападение террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" на свои позиции на востоке провинции Идлиб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство SANA, противник атаковал большими силами и пытался захватить огневые рубежи правительственных войск в районе Иджаз. Сирийские военнослужащие и бойцы Сил национальной обороны (СНО) сумели отбить атаки бандформирований и не позволили им прорвать линию фронта. По информации агентства, войска нанесли потери террористам, уничтожив два танка и несколько внедорожников.

Командование ВС республики перебросило на этой неделе воинские подкрепления и бронетехнику в юго-восточные районы Идлиба. По сведениям новостного портала Al Masdar, войска готовят сейчас наступательную операцию с целью освобождения города Маарет-Нааман, который служит крупным форпостом вооруженных группировок.

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