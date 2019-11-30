Армия Сирии отбила атаку террористов на востоке Идлиба

30 ноября 2019 04:14 (UTC+04:00)

Подразделения сирийской армии отразили в пятницу нападение террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" на свои позиции на востоке провинции Идлиб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство SANA, противник атаковал большими силами и пытался захватить огневые рубежи правительственных войск в районе Иджаз. Сирийские военнослужащие и бойцы Сил национальной обороны (СНО) сумели отбить атаки бандформирований и не позволили им прорвать линию фронта. По информации агентства, войска нанесли потери террористам, уничтожив два танка и несколько внедорожников.

Командование ВС республики перебросило на этой неделе воинские подкрепления и бронетехнику в юго-восточные районы Идлиба. По сведениям новостного портала Al Masdar, войска готовят сейчас наступательную операцию с целью освобождения города Маарет-Нааман, который служит крупным форпостом вооруженных группировок.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российские вертолеты расширяют зону патрулирования на севере Сирии
Арабские страны 27 ноября 08:02
В Турции заявили, что операция на севере Сирии будет продолжена до полного достижения цели
Турция 26 ноября 23:31
При взрыве машины в Сирии погибли 17 человек
Арабские страны 26 ноября 22:44
Сирийский министр: Приоритетом Дамаска является работа с иранскими компаниями
Экономика 26 ноября 15:29
Ирак усилил меры безопасности на границе с Сирией
Арабские страны 24 ноября 13:12
Число жертв взрыва на севере Сирии возросло до 16 человек
Арабские страны 23 ноября 21:28
Лента новостей
В Турции 50 человек отравились некачественной пищей
Турция 04:56
Мадуро заявил, что Колумбия и США готовят провокации на границе с Венесуэлой
Другие страны 04:33
Сапоги Наполеона проданы на аукционе в Париже за €117 тыс.
В мире 03:59
Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы
Другие страны 03:34
В результате пожара в Баку погибли двое детей
Происшествия 03:13
Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
Европа 02:50
Трюдо заверил Столтенберга, что Канада продолжит участвовать в миссиях НАТО
В мире 02:35
В Турции задержаны около 60 нелегалов
Турция 02:12
Вокзал в Париже эвакуировали после обнаружения подозрительной сумки
Европа 01:53