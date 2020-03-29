Две ракеты перехвачены саудовскими ПВО над Эр-Риядом

Арабские страны 29 марта 2020 02:59 (UTC+04:00)
Две ракеты перехвачены саудовскими ПВО над Эр-Риядом

Две, как предполагается, запущенные мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситами) ракеты были перехвачены саудовскими ПВО в небе над Эр-Риядом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Al Hadath.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. По свидетельству очевидцев, в столице королевства был слышен мощный взрыв. Подробности произошедшего выясняются.

Согласно данным телестанции, еще одна ракета была сбита силами противовоздушной обороны над саудовским городом Джизаном, расположенным вблизи границы с Йеменом. О последствиях этой атаки информации пока также не поступало.

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