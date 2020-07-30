Короля Саудовской Аравии выписали из больницы

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выписан из больницы имени короля Фейсала в Эр-Рияде. Об этом сообщил в четверг королевский двор, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, монарх покинул клинику после прохождения успешного лечения. Ему была проведена операция на желчном пузыре.

20 июля SPA сообщило, что короля Салмана госпитализировали для прохождения медицинского обследования. У 84-летнего правителя было диагностировано воспаление желчного пузыря.

Наследным принцем Саудовской Аравии является Мухаммед бен Салман Аль Сауд - сын короля Салмана. Сейчас он занимает пост первого заместителя премьер-министра, а также министра обороны страны.