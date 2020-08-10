Второй министр ливанского правительства официально подал в отставку

Министр окружающей среды и административного развития Ливана Дамианос Каттар официально подал в воскресенье в отставку. Об этом сообщил телеканал Lebanon 24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все механизмы системы давно устарели, провисли, они не продуктивны и упускают много возможностей, - объяснил Каттар свое решение. - Я ухожу со своего поста также в знак солидарности с пострадавшими, семьями погибших и пропавших без вести".

Каттар стал вторым министров, официально покинувшим свой пост. Ранее в воскресенье прошение об отставке подала министр информации Маналь Абдель Самад, объяснив это решение произошедшей катастрофой в порту Бейрута, пожелав "любимой родине как можно скорее восстановить свое благополучие".

Следом о намерении покинуть правительство объявили министры экономики и окружающей среды, после чего глава правительства Хасан Диаб созвал экстренное совещание кабинета для обсуждения ситуации с повальными отставками. Об итогах заседания не сообщалось. Однако достоянием телеканала стала информация о том, что министры якобы предупредили Диаба, что ему предстоит сделать выбор: "либо самому подать в отставку, либо уйдут министры".

Крайне тяжелая ситуация в Ливане после взрыва в Бейруте на фоне тяжелейшего экономического и финансового кризиса, отягощенного пандемией нового коронавируса, усугубилась в субботу, когда оппозиция в лице партии Катаиб попыталась воспользоваться недовольством жителей медленным ходом расследования обстоятельств взрыва и объявила "день гнева". В итоге в столице второй день не стихают беспорядки, активисты прорываются в здания министерств, где устраивают погромы и выбрасывают документы. Протестующие требуют отставки всей политической верхушки страны, попытки Диаба успокоить народ не принесли результатов.