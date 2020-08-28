Четыре человека погибли в результате обрушения жилого дома в Алеппо

По меньшей мере четыре человека стали жертвами обрушения жилого дома в городе Алеппо.

Об этом сообщило в пятницу агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, спасатели продолжают поиски на месте обрушения четырехэтажного здания. Причины инцидента на данный момент не сообщаются.