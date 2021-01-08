На юге Йемена произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в пятницу возле центральной тюрьмы города Адена - административной столицы юга Йемена, куда ранее прибыли министры нового правительства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters.

Как сообщают источники агентства, взрыв разрушил стену исправительного учреждения. Данных о погибших и раненых пока не поступало.