В центре Багдада произошел взрыв

Взрыв прогремел в четверг в центре иракской столицы. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям канала, в результате взрыва погибли не менее пяти человек, еще семеро получили ранения. Детали инцидента выясняются.