В Кувейте сообщили, что коронавирус привел к увольнению 90% сотрудников туркомпаний

Убытки туротрасли Кувейта от пандемии превысили 100 млн кувейтских динаров ($330 млн). Об этом в воскресенье объявил член совета директоров Федерации туристических компаний (Federation of Tourism and Travel Offices) Кувейта Абдул Рахман аль-Харафи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, которые на своем сайте приводит газета Arab Times, "кризис в туротрасли обострился, и ситуация продолжает усугубляться".

Федерация туркомпания подсчитала, что пандемия привела в Кувейте к закрытию 200 турфирм и сокращению 90% персонала, работающего в отрасли. В большинстве компаний осталось по одному нанятому сотруднику - бухгалтеру.

Для поездки в Кувейт требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов. Кроме того, по прилете действует обязательный 14-дневный карантин.

В апреле в Кувейте от коронавируса умерли 250 человек - это антирекорд с начала пандемии. Всего коронавирус унес в стране жизни 1,5 тыс. человек.

С начала пандемии в Кувейте были зафиксированы 275,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них 41,7 тыс. - в апреле.