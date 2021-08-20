Заблокировавшее в марте Суэцкий канал судно вновь пройдет через Красное море

Заблокировавший в марте Суэцкий канал судно Ever Given вновь пройдет через Красное море. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Управление канала.

По информации агентства, судно готовится пересечь водный путь с севера на юг. «В Порт-Саид контейнеровоз должен зайти сегодня вечером, проход начнется рано утром», — отметил источник. В Управлении канала также сообщили, что во избежание инцидента с поломкой в марте будут приняты дополнительные меры безопасности в процессе сопровождения судна.

23 марта судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал. Снять его с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось только 29 марта, навигация возобновилась к вечеру того же дня. Происшествие принесло колоссальные убытки экономике Египта и других стран: по некоторым данным, из-за аварии компании по всей планете теряли не менее 400 миллионов долларов в час.